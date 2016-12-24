العطيشان: الميزانية المباركة تتواكب مع طموحات القيادة لتلبية احتياجات المواطن

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المواطن – أحمد الحميداني – حفر الباطن

رفع محافظ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد العطيشان التهاني والتبريكات، باسمه وباسم أهالي محافظة حفر الباطن، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد –حفظهم الله– بمناسبة صدور الميزانية المباركة التي تحمل بين طيّاتها الخير لأبناء الوطن.

وقال العطيشان بهذه المناسبة: “إن ميزانية المملكة، وما تحمله من تنوّعٍ في الإنفاق بشتى المجالات، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلّا أنها جاءت لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تنفيذ وتلبية احتياجات أبناء الوطن، والارتقاء بمستوى الاقتصاد للمملكة، والمحافظة على مقدّرات الوطن، مستنِدةً إلى رؤية المملكة المستقبلية، وما تحمله من تنسيقٍ بين الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي ومتين بإذن الله”.

فيما ختم العطيشان سائلًا الله تعالى أن يحفظ الوطن قيادةً وشعبًا، وأن يوفّق حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية الوطن، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.