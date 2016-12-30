العقاريّ يدرج أكثر من 124 ألف مقترض تعثر في “سمة”

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المواطن – الرياض

أدرج صندوق التنمية العقاريّة نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعوديّة للمعلومات الائتمانية “سمة”، ويبلغ عدد المستحقين للسداد في آخر إحصائية للصندوق نحو 124.4 ألف متأخرٍ في السداد، بإجمالي أموال مستحقة نحو 30 مليار ريال لمصلحة التنمية العقاريّ.

ووفقًا لـ”الاقتصادية” أوضح مسؤول أن تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، يرجع إلى أنه يعكف حاليًّا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينًا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وفي إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، في حين قاربت طلبات القروض الساريّة نحو 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق أن له مبالغ متأخرة واجبة السداد لدى المقترضين السابقين قيمتها تكفي لضخ أكثر من 60 ألف قرض، معتبرًا هذا التأخير بالسداد انعكس سلبًا على الصندوق، حيث إن ما يتم تحصيله من مبالغ القروض السابقة يعاد إقراضه لمن هم على قائمة الانتظار. ويعكف الصندوق على تحصيل المبالغ المتأخرة من المقترضين لمصلحته، حيث شدد على الالتزام بتطبيق ضوابط التسديد والعمل على إيجاد سبل أخرى لتحصيل الأقساط واجبة السداد، حيث إن ما يتم تحصيله من المقترضين السابقين يعاد إقراضه لمواطنين آخرين ممن هم على قائمة الانتظار بحسب مجلس الإدارة في رمضان الماضي الذي ناقش تقرير تحصيل مبالغ الصندوق المتأخرة.

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