العمل تبرم اتفاقية لإعداد مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي

المواطن – الرياض

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية مع مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع، وذلك لتمويل مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، ومن جانب مؤسسة المجدوعي عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر بن علي المجدوعي.

وأوضح الدكتور سالم الديني عقب التوقيع ، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أعمال المؤسسات والجمعيات الأهلية والرقي بخدماتها وبكفاءات العاملين فيها، مشيراً إلى أن وثيقة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي من شأنها أن تسهم في وضع مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه سلوك العاملين في القطاع تجاه أصحاب العلاقة من مستفيدي القطاع، أو داعميه أو المنظمة التي يعملون فيها، وكذلك المجتمع من حولهم والجهات المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لإعداد ودراسة مسودة مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، كما سيتم مشاركة الرأي العام للمسودة، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم عليها من خلال بوابة معاً الإلكترونية، قبل أن يتم اعتماد الميثاق بشكل رسمي ونشره على منظمات القطاع الأهلي.

من جانبه قال عمر المجدوعي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع، مضيفاً أن المؤسسة ستستعين بجهة استشارية تحت إشراف الوزارة لتقديم وثيقة عمل تعتبر دليلاً علمياً ومهنياً لسلوكيات العاملين في القطاع الأهلي وميثاقاً أخلاقياً لهم.

وأوضح المجدوعي أن المؤسسة ستقوم بحصر ودراسة عدد من التجارب العربية والعالمية المشابهة والنماذج المحلية للاستفادة منها في إعداد الميثاق، كما سيتم إقامة عدد من ورش العمل واستبانات الرأي العام، وإجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والعمل الخيري والأهلي، وكذلك تحكيم الميثاق علمياً من الجهات والخبراء المختصين في مجال المواثيق الأخلاقية.