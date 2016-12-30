العمل تتوعد منشأة طلبت توظيف مصري بتطبيق الأنظمة

المواطن _ وليد الفهمي _ الرياض

توعد متحدث وزارة العمل خالد أباالخيل بتطبيق النظام بحق المنشأت التي تقوم بحصر وقصر التوظيف على جنسية محددة .

واوضح ابا الخيل عبر حسابه الرسمي في تويتر ان الاعلان عن قصر الوظائف على جنسية محددة يعتبر مخالفة واضاف أن هناك مهن ووظائف مقصورة على السعوديين فقط.

جاء ذلك الرد بعد سلسلة التغريدة من عدد من المغريدين اكدوا قيام منشاة بالرياض بالاعلان عن وجود وظيفة واشترطت أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية

وكان أبا الخيل قد أعلن في وقت سابق أنه نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على المنشأة وتحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة.، واتخذت الاجراءات النظامية بحقها.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.