العمل و#هدف يشاركان بمعرض المستثمرات من المنزل

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المواطن – الرياض

تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4 ” كراعٍ رئيسي للمعرض الذي تنظّمه غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، غدًا، بالرياض.

كما ستشارك التنمية الاجتماعية والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والأيتام، وذوي الإعاقة من خلال 14 ركنًا من أركان المعرض.

تأتي مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و”هدف” لعرض برامج ومبادرات ومشاريع الجهتين، واستعراض البرامج والحزم التدريبية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة ضمن جهودهم في دعم الأسر المنتجة.

كما سيتم -خلال المعرض- استعراض برنامج “تسعة أعشار” الذي يسعى إلى دعم نمو المشاريع المنزلية الناشئة والقائمة، وتزويدها بالخدمات اللازمة للازدهار التجاري عبر مجموعة من البرامج والحلول، وذلك من خلال منصة “تسعة أعشار” الإلكترونية التي تمكِّن روّاد الأعمال من تنسيق عمليات البيع، والدفع، وغيرها من الخدمات، حيث تستهدف روّاد الأعمال الذين يطمحون لتنمية أعمالهم وتجارتهم المبنيّة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

وتسهيلًا على الأسر الضمانية وذوي الإعاقة، سيتم تحديث بيانات المستفيدين من خدمات وكالتي الضمان والأسرة والرعاية، وذلك عبر جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن المعرض ينطلق يوم غد، الثلاثاء، الموافق 28 من ربيع الأول 1438هـ، 27 ديسمبر 2016م، ولمدة 7 أيام، حيث يعد الأكبر من نوعه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل في الشرق الأوسط.

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