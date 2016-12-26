العيادات التخصصية تستقبل عشرات الحالات النفسية من اللاجئين السوريين

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المواطن – واس

استقبلت وحدة الدعم النفسي التابعة للعيادات التخصصية السعودية عشرات الحالات من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ 207 , ضمن برنامج ” شقيقي نحمل همك “.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن حالات الأمراض النفسية التي يعاني منها اللاجئ السوري والتي يتم التعامل معها من خلال وحدة الدعم النفسي متنوعة ومنها حالات الاضطراب النطقي و الخوف والاكتئاب والحالات العصبية و العدوانية والتوحد و الوسواس القهري وغيرها من الحالات النفسية و الاجتماعية, مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة بما يتناسب مع العمر و الأسباب الرئيسية المسببة للحالة سواء كانت عضوية أو نفسية وذلك من خلال التنسيق الدائم ما بين وحدة الدعم النفسي و العيادات المختلفة الموجودة داخل العيادات التخصصية السعودية لتقديم جميع أنواع العلاج المناسب لهم .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أن الحملة تحرص على مراعاة الجانب النفسي والسلوكي لدى اللاجئين السوريين من خلال تقديم الرعاية النفسية لهم وفقًا لبرامج متطورة تكون عونًا لهم للخروج من مصاعب بيئة اللجوء التي يعيشون فيها.

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