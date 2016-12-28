العيسى يهنئ طالبين حققا المركز الأول والثاني عالميًّا في الرياضيات الذهنيّة

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المواطن – واس

هنأ وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الطالب محمد ثنيان الشنبري بمناسبة تحقيقه المركز الأول على مستوى العالم في الرياضيات الذهنيّة (سباق الخوارزمي الصغير)، والطالب مشعل فايز السواط لحصوله على المركز الثاني.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للطالبين على إنجازهما الذي يسجل باسم الوطن، ويعكس ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رعاية ودعم لقطاع التعليم في المملكة.

وكان الطالبان اللذان يدرسان في مدرسة ابتدائية بالطائف قد دخلا المراحل الأولية للسباق، وحققا نتائج متقدمة في التصفيات الأولية على مستوى المملكة ليتأهلا لدخول السباق الكبير على مستوى العالم، الذي أقيم في كوريا الجنوبية اليوم.

وأوضح قائد المدرسة عبدالعزيز بن سعيد الثبيتي، من جانبه، أن الطالبين استفادا من البرامج الإثرائية اللامنهجية التي قدمتها المدرسة لطلابها في الرياضيات، واستفادا من خطة التدريب على العمليات الذهنية خلال الفترة الماضية، وبتوفيق الله تمكنا من المشاركة في سباق الخوارزمي، وحققا هذه المراكز المميزة على مستوى العالم، معربًا عن شكره وتقديره للإدارة العامة للمدارس على دعمها و تبنيها لمواهب الطلاب وكذلك لأسرتي الطالبين على تعاونهما مع المدرسة.

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