الفيفا يُعلن آخر تصنيف عالمي للمنتخبات في 2016

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المواطن ـ نت

أنهى منتخب الأرجنتين عام 2016 وهو على عرش الترتيب العالمي ، حيث حافظ الألبيسليستي على الصدارة في النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للفيفا متقدماً على منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني.

وبذلك تمكن ميسي ورفاقه من خطف لقب “فريق العام” من المنتخب البلجيكي الذي أزاحوه من القمة في أبريل/نيسان من هذه السنة ، ليظل الأرجنتينيون منفردين بالمركز الأول على مدى النسخ الثماني اللاحقة من الترتيب، منتشين بتحقيق 10 انتصارات من أصل 15 مباراة خاضوها خلال عام 2016، مقابل ثلاث هزائم فقط وتعادلين.

وإذا كان فريق إدجاردو باوزا هو تاسع أفضل فريق من حيث الارتقاء على سلم الترتيب عام 2016، فإن جائزة “الفريق الأكثر ارتقاءً” أي الذي كسب أكبر عدد من النقاط في جدول الترتيب منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 كانت هذا العام من نصيب المنتخب الفرنسي وصيف بطل كأس الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب فرنسا 13 انتصاراً في 17 مباراة خلال عام 2016، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة ، ولعلها الأكثر مرارة بالنسبة للديوك وجماهيرهم منذ سنوات بعدما سقط أصحاب الضيافة أمام البرتغال في النهائي القاري خلال الوقت الإضافي.

التصنيف العالمي الجديد للفيفا على النحو التالي:

1- الأرجنتين 1634 نقطة

2- البرازيل 1544

3- ألمانيا 1433

4- تشيلي 1404

5- بلجيكا 1368

6- كولومبيا 1345

7- فرنسا 1305

8- البرتغال 1229

9- أوروجواي 1187

10- أسبانيا 1166

11- سويسرا 1129

12- ويلز 1121

13- إنجلترا 1114

14- كرواتيا 1103

15- بولندا 1087