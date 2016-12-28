القبض على صاحب مقطع فيديو دهس شاب #القصيم

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المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من القبض على شاب سعودي يبلغ من العمر 22 عاماً، وذلك بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي عن دهسه لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع كامري تويوتا م ٢٠١٦ بدهس شاب آخر يبلغ من العمر ٢٥ عاما، إثر خلاف وقع بينهما وارتكابه الفرار مما أدى إلى تعرضه للإصابة جراء ذلك.

وأضاف: أسفرت بفضل الله جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ٢٢ عاما.

وأشار السحيباني إلى أنه اتخذت بحق المتهم الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

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