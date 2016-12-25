القبض على عصابة صينية فوق السحاب

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المواطن – نت

تمكن طاقم طائرة مصرية من ضبط عصابة صينية الجنسية، قامت بسرقة 20 ألف دولار من راكب مصري الجنسية أثناء عودة الرحلة من غانا.

وصرحت مصادر في الشركة بأنه أثناء عودة طائرة الشركة رحلة رقم 882، القادمة من أكرا إلى القاهرة، أبلغ المواطن المصري إبراهيم عبد الفتاح رئيس طاقم الضيافة باختفاء حقيبته، وبها مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف دولار، عهدة إحدى الشركات المصرية التي تعمل في غانا.

وقام عبد الفتاح بإبلاغ كل أفراد الطاقم بالواقعة دون أن يشعر أحد من الركاب.

وأضافت المصادر أن “طاقم الضيافة لاحظ تصرفات مريبة من قبل مجموعة من الركاب الصينيين، فقاموا بمراقبتهم وتمكنوا من استعادة أموال الراكب المصري، وتم استدعاء شرطة مطار القاهرة الدولي بمجرد هبوط الطائرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية مع الصينيين”.