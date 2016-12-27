القبض على 5 متسللين اختبوا بداخل خزان صرف بداير #جازان

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المواطن- جازان

تمكنت إحدى دوريات قطاع المجاهدين بمحافظة الداير من القبض على خمسة متسللين من الجنسية اليمنية، بعد الاشتباه ومتابعة المركبة التي تلقهم، حيث بادروا بالهروب والاختباء بداخل إحدى خزانات الصرف الصحي الخاصة بمبنى بنكي بالمحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، بأنه أثناء قيام إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الأمني اشتبهت بمركبة من نوع كامري موديل (2001) بمثلث خاشر باتجاه محافظة الداير، حيث تم متابعتها ومحاولة استيقافها، إلا أن قائدها غير مسارة باتجاه مواقف البنك الأهلي بالداير، ونزول خمسة أشخاص من المركبة واختبائهم بداخل إحدى خزانات الصرف الصحي الخاصة البنك.

وأضاف أنه تم تطويق الموقع والقبض عليهم، واتضح أنهم متسللين من الجنسية اليمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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