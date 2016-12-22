القوات السعودية تقتل عشرات الحوثيين في معركة الـ3 ساعات قبالة نجران

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المواطن – نجران

تصدت القوات السعودية المشتركة، فجر اليوم الخميس، لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح قبالة مركز سقام في منطقة نجران.

بدأت العملية التي استمرت 3 ساعات بعد أن رصدت الأجهزة المعلوماتية والرقابية عناصر من الميليشيات تابعة للحوثيين والمخلوع صالح يحاولون تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، فيما بدأت مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساندة طيران التحالف الذي كان يقوم بقصف صفوف ومركبات الميليشيات من الخلف.

وقتل العشرات من الحوثيين في هذه المواجهة، من بينهم قيادي وإصابة آخر، كما تم تدمير منصات قذائف وموقعاً لتخزين الذخائر والأسلحة.