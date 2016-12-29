القوبع: باعشن مكسب.. وهذه نصائحي لجماهير الاتحاد

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المواطن ـ محمد سلام

أكد إبراهيم القوبع، مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، أنه من النادر جدًا أن يوجد شخص يملك فكرًا ويكون متواضعًا في أسلوبه، مثل رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن، مقدمًا تهنئته لجماهير العميد على تواجد باعشن في رئاسة النادي.

تصريحات القوبع جاءت من خلال إذاعة “يو إف إم”، حيث قال: “الاجتماعات بيننا وبين الجهة المنظمة لم تنقطع للتجهيز لاحتفالية نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، من أجل التنسيق وإدارة الحشود”.

وأكمل: “ستفتح بوابات ملعب الجوهرة من الساعة 4:30 عصرًا، وأنصح الجماهير بالحضور قبل ساعة من موعد مباراة الاتحاد أمام أتليتكو مدريد، من أجل الإجراءات الأمنية”.

وأنهى بقوله: “ستفتح جميع بوابات الملعب للحضور، وأدعو الجماهير لاحترام الأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم”.

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