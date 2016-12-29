الكرملين ردا على طرد أمريكا للروس: ندرس وسنرد

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المواطن – وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار أن من اتخذ قرار فرض العقوبات الجديدة هو أوباما، الذي لم يبق له سوى ثلاثة أسابيع في منصب الرئاسة.

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن روسيا تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل شخصي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة المعلومات التي صدرت في هذا الصدد.

وصرح بيسكوف للصحفيين “نحن نأسف على اتخاذ الإدارة الأمريكية، والرئيس اوباما بشكل شخصي لقرار مماثل. وفي الوقت الحالي ندرس هذا التصريح والمعلومات التي نشرت، ونحاول فهم التفاصيل وسنرد في الوقت المناسب.

وتابع : “كما قلنا سابقا، نرى أن هذه القرارات والعقوبات المماثلة لا أساس لها، وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي”.

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