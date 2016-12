الكلباني مغرداً عن المسيح: We love Jesus

......

المواطن – سعد البحيري

شارك الداعية الشيخ عادل الكلباني في التغريد عبر وسم “هل يحب المسلمون يسوع؟” مستخدماً اللغة الإنجليزية.

وقال الكلباني : نحن نحب المسيح الذي كان ميلاده معجزة ، فهو كلمة الله، “كن” ، فكان مثالاً للشرف في حياته وما بعدها.

وكتب الكلباني : “We love Jesus who was miracuously conceived by a single word from God: “be”; a man of honor in this life and the next ”

وكان وسم باللغة الإنجليزية باسم “#Do_Muslims_Love_Jesus” قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه عدد من الدعاة في المملكة والعالم العربي مؤكدين على توضيح مكانة المسيح في عقيدة المسلمين.

