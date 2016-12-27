الكلباني ناقداً رياضياً: الأهلي لن يفوز بالدوري

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المواطن – الرياض

توقع الشيخ الداعية عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، فوز ثلاثة أندية بدوري جميل هذا الموسم هي (النصر، الهلال، الاتحاد)، وتمنى فوز الأول باللقب، فيما استبعد الأهلي قائلاً: “لا أتوقع أن يأخذه هذا الموسم”.

وقال الكلباني -وفقاً لـ”النادي”-: “أنا رياضي عام ولست خاصاً وأسمع (طراطيش كلام لأني مو فاضي)، لكن يا رب يكون الدوري للنصر وما ذلك على الله بعزيز، لكن هو لواحد منهم (يا النصر يا الهلال يا الاتحاد)، أما الأهلي فلا أتوقع أن يأخذه هذا الموسم.

وختم الكلباني تصريحاته قائلاً: “الدوري حسب (المنتو)”!.

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