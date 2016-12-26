الكويت تودع أحد المشاركين في “درب الزلق “

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المواطن – وكالات

رحل الفنان الكويتي حسن عبدرب الرسول، عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 68 عامًا بعد صراع غير قصير مع المرض.

والفنان واحد من القلائل الذين تمكنوا من شق طريقهم نحو الظهور والضوء والشهرة، مستعينًا بموهبته العميقة، حيث فرض لنفسه مساحة خاصة في القلوب والأذهان، رغم النجومية الطاغية لمن جاوروه في الأعمال الفنية.

ولد يوم 2 من أكتوبر العام 1948، وبدأ رحلته الفنية في منتصف سبعينات القرن الفائت، وتحديدًا العام 1974 من خلال مسلسل “درب الزلق”، كما قدّم “الأقدار”، و”العتاوية”، و”درس خصوصي”، “ودلق سهيل”.

ومن أشهر مسرحيات الراحل “ضحية بيت العز”، و”سيف العرب”، و”علاء الدين”، والعديد من المسرحيات الأخرى.

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