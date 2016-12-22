المالية تستعد لإعلان الميزانية بشرح رؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020

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المواطن – الرياض

استعدادًا لإعلان الميزانية العامة للمملكة اليوم، الخميس، واصلت وزارة المالية شرح وإيضاح بعض المصطلحات الاقتصادية المتخصصة على حسابها الرسمي بموقع (تويتر).

وجاءت أبرز التغريدات حول رؤية 2030م، وبرنامج التحوّل الوطني 2020م، وقالت إن رؤية المملكة 2030 عبارة عن منهج وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، حيث رسمت التوجُّهات، والسياسات العامة، والأهداف، والالتزامات الخاصة للمملكة لتكون نموذجًا رائدًا على جميع المستويات.

فيما أكدت أن برنامج التحوّل الوطني هو أحد برامج رؤية 2030م، ويهدف -بشكلٍ أساسي- إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وتقليص الاعتماد على النفط عبر تحديد أهداف استراتيجية تسعى الجهات المشاركة لتحقيقها من عام 2016م وحتى 2020م.