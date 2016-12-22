المرور يكشف عقوبة مركبي اللوحات بجانبي الصدام

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المواطن – الرياض

أغلقت الإدارة العامة للمرور باب التكهنات حيال احتساب تغيير مكان لوحة المركبة الأساسي ووضعها على جانبي صدام المركبة الأمامي، إذ عدتها مخالفة تستوجب الغرامة المالية التي يصل حدها الأعلى إلى 500 ريال مع حجز المركبة.

وأضافت المرور أن عدداً من قائدي المركبات في الفترة الماضية كانوا يغيرون مكان اللوحة الأصلي الذي يكون في منتصف الصدام الأمامي للمركبة ويضعون لوحة المركبة على جانبي الصدام الأمامي، وهو أمر مخالف، إذ يعد هذا التصرف وفق لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية من مخالفات الفئة الثانية تحت اسم (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية).

وأبانت أن قائد المركبة المخالف سيعرض نفسه للعقوبة المالية التي تبدأ بـ300 ريال ولا تزيد على 500 ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، لافتة إلى أن مخالفة (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية) تعرض مرتكبها للدخول في نظام النقاط في المخالفات المرورية والتي تصل إلى أربع نقاط ضمن هذه المخالفة، وفقاً لـ”مكة”.

وأوضحت أن الفترة لسحب الرخصة إذا وصلت النقاط المسجلة على المخالف 24 خلال سنة تتراوح بين 3 أشهر، و 6 أشهر، وسنة هجرية، وصولاً إلى سحب رخصة القيادة.