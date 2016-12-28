المريسل يكشف تفاصيل مثيرة عن نجمي الهلال!

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المواطن ـمحمد سلام

أكّد الإعلامي عبد العزيز المريسل أن نادي الهلال يمر بحالةٍ من الغليان خلال الوقت الحالي، وذلك بعد خروج الفريق من بطولة كأس ولي العهد إثر هزيمته من نادي النصر، 2 ـ 0، في الدور قبل النهائي، كاشفًا أن العلاقة متوتِّرة بين الإدارة الهلالية ونجمي الفريق نوّاف العابد وكارلوس إدواردو.

ونشر الإعلامي النصراوي سلسلةً من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث تحدَّث بدايةً عن أسباب غياب نوّاف العابد عن مباراة النصر الماضية، وقال: “العابد وقَّع عقدًا بمبلغ 9 مليون ريال، حسب مصادري، لكن على الورق الرسمي، كان لا بُد ألّا يتجاوز الحد الأعلى 2،400،000، ممّا يعني أن في كل سنة له مبلغ 6،600،000 غير موجودة في العقد رسميًا، وكان ذلك في وقت الإدارة السابقة”.

كما أضاف: “تكفَّل عضو شرف هلالي وداعم بالمبالغ لنوّاف العابد، حيث التزم بجزءٍ منها، لكن الظروف منعته من باقي المبلغ، وهو ما ضايق العابد.. تحدَّث العابد مع الإدارة، وأن موعد استلامه المبلغ تأخَّر 5 شهور، لكنها أبلغته أنها ملتزمة معه بما جاء في العقد، وأنه عليه مطالبة عضو الشرف الذي وعده!! و هذا ما أزعج العابد، ممّا جعله يجتمع مع دياز ويشرح له ما حدث”.

وأوضح المريسل: “العابد التزم بالحفاظ على مُعدِّله اللياقي، لكنه رفض المشاركة في مباراة النصر الماضية بحجّة سوء حالته النفسية.. الآن هناك محاولات مع عضو الشرف الذي تكفَّل بمبلغ العابد لتوفير جزء منه حتى يعود للمشاركة في المباريات خاصةً بعد وضوح مدى تأثير غيابه، وهناك محاولات لجمع مبالغ العابد قبل مباراة التعاون لإشراكه حتى لا يتورَّط الهلال مجددًا”.

وفيما يتعلَّق بالمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، غرَّد المريسل: “كانت غلطة الإدارة الفادحة عدم بيع عقد إدواردو حينما وصل له العرض الفرنسي، فقد كانت ترغب ببديلٍ مميَّز، وكانت تحاول في لاعبٍ لكن! إدواردو يتعذَّر الآن بأن سبب هبوط مستواه هو عدم تحسين عقده كما سبق وتم وعده كتعويض عن العرض الفرنسي، وأن ذلك سبب سوء حالته النفسية.. وصلت الإدارة لقناعة أنها لا بُد من تصريف إدواردو في المرحلة القادمة بشرط ألّا تخسر ماديًا في عقده، وأن يذهب على الأقل برأس ماله”.

وزاد: “دياز أكَّد أنه قادر على إحضار لاعب مميز أفضل من إدواردو، لكنه فاجأ الإدارة أنه يريد مهاجم مكان ليو أيضًا، دياز أبلغ الإدارة أن ليو مهاجم محظوظ، لكن الفريق يحتاج لمهاجمٍ أفضل منه بمراحل، ووعد بمهاجمٍ يكون حديث الشرق الأوسط إن وافقوا.. إدواردو كان قد سبق وطلب إجازة للسفر مع زوجته ليحتفلوا بالكريسماس، لكن الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة أنها أبلغته قبل لقاء الباطن، وهو ما أزعجه، خاصةً أنه وعد زوجته بالسفر”.

واختتم بقوله: “دياز طلب من إدواردو تفسير حصوله على الكارت الأحمر بعد رفض الإجازة، لكنه أكّد أنه لم يتعمَّد الحصول على البطاقة الحمراء، دياز وعد إدواردو بالتحدُّث مع الإدارة عن إجازته طالما هو موقوف، لكنه طلب تقليص عدد الأيام.. إدارة الهلال غاضبة جدًا من إدواردو لتصرُّفاته مع الحكم، وحتى هذه اللحظة لديها توجُّه لبيع عقده”.

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