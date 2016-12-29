المستشار الإعلامي أحمد الركبان : عودة عمان للحضن الخليجي تقطع الطريق على المزايدين

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المواطن – الرياض

أكد المحلل والمستشار الاعلامي أحمد الركبان أن عودة عمان للحضن الخليجي هو أمر طبيعي فالسلطنة هي احدى الدول الخليجية المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي .

واشار الركبان في تصريحات خاصة لصحيفة ” المواطن” إلى أن عمان بهذا القرار الحكيم لم تعد للحضن الخليجي فحسب بل للحضن العربي والإسلامي لمكافحة الإرهاب .

وأضاف ان عمان تحتاج الى دول الخليج من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى اللوجستية ولا شك أن الساسة في عمان ادركوا اثر الانقطاع الخليجي عن عمان وماترتب عليه من فجوات وهي بذلك تقطع الطريق على المزايدين .

وأشاد الركبان إلى الدور الذي يقوم به ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقيادة التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الركبان ان عمان ادركت ان مكانها الطبيعي بين دول الخليج وان انضمامها للتحالف يعطي اشارة للعالم وللمنطقة أنه لا يمكن انفصال الدول الخليجية أو عزلها عن بعضها مهما كانت الاسباب.

وقال ان عمان ضربت افضل الامثلة في التضامن العربي وهو ما يعرف عن الشعب العماني فهم رجال يدركون أصل العروبة وأهميتها وضرورة التضامن العربي، فهي فرحة خليجية يجب أن نعطيها حقها.

وتوقع الركبان ان يكون هناك زيارة قريبة لخادم الحرمين الشريفين الى عمان لتوقيع عدد من الاتفاقات تصب في خانة مصالح الشعبين السعودي والعماني.

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