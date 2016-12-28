المكسيك تعلق عمل 11 طائرة روسية

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المواطن – نت

رصدت شركة الطيران المكسيكية “إنترجيت” أشياء “غير طبيعية محتملة” في 11 طائرة من طراز “سوبرجيت 100” روسية الصنع، وعلقت طيرانها بعد عمليات فحص للامتثال لتوجيهات من هيئة الطيران الروسية.

وقالت شركة “سوخوي” الروسية المصنعة للطائرة الأسبوع الماضي، إن هيئة الطيران اكتشفت خللاً في مجموعة الذيل بطائرتها “سوبرجيت 100”.

وقالت “إنترجيت” في بيان إنها تجري فحصاً لطائراتها من الطراز ذاته.

وبعد فحص 22 طائرة قال الرئيس التنفيذي للشركة خوسيه لويس غارسا، لمحطة إذاعة محلية، إن عمليات الفحص كشفت أن 11 طائرة لا توجد بها أي مشكلات، بينما رصدت “أشياء غير طبيعية محتملة” في 11 طائرة، مما أدى إلى تعليق طيرانها.

وأضاف غارسا: “علقنا طيران 11 طائرة في انتظار حل من هيئة الطيران والشركة المصنعة لإعادتها للخدمة المنتظمة”.

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