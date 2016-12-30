“المواطن” ترصد بالصور ملحمة محبة من محايل عسير في #ذكرى_البيعة

المواطن- سعيد مشهور- محايل عسير

(بالمحبة والوفاء.. نجدّد الولاء).. فعاليات جذبت المئات من الشباب من مختلف الأعمار من جميع أنحاء المملكة، حيث احتضنتهم محافظة محايل عسير التي تبعد عن مدينة أبها 70 كيلومترًا لصعود جبل الشهداء وسط المحافظة في هايكنج البيعة الذي نظّمه فريق هايكنج السعودية، وبدعمٍ كبير من محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي، وجميع الجهات الحكومية في المحافظة.

كان الهدف من هذه الفعالية هو تجديد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الحالي.

وقد حمل المشاركون، في أثناء انطلاقهم، الأعلام السعودية وصور ملك الإنسانية منطلقين بها إلى قمة جبل الشهداء الذي يتوسّط محافظة محايل عسير، والألسنة تلهث بالدعاء من جميع المشاركين بأن يحفظ الله ملك الحزم والعزم، وأن يحفظ الله الوطن، وينصر رجال أمننا البواسل الذين يسطّرون أروع التضحيات للدفاع عن الدين، ثم المليك والوطن في الحد الجنوبي وفي جميع حدود السعودية.

عدسة صحيفة “المواطن” رصدت لحظةً بلحظة هذه المشاركة الوطنية الجميلة، وتنقلها لتظهر للجميع ترابط وتلاحم المجتمع السعودي مع قيادته، والحب المتبادل الذي لم يأت من فراغ، وذلك لأن الملك سلمان جعل الوطن والمواطن من أولويّته الأولى، وإن كل شخص ينتمى إلى هذا الكيان العظيم محل اهتمام ورعاية.



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