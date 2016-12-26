“المواطن” ترصد رد الفعل بعد تغلب النصر على الهلال

......

المواطن ـمحمد سلام

استطاع الفريق النصراوي الوصول إلى نهائي كأس ولي العهد، عقب تغلبه على فريق الهلال بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وترصد السطور التالية أهم التغريدات التي كُتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد نهاية اللقاء..

نائب رئيس النصر عبدالله العمراني: “ألف مبروك للعالميين الانتصار والتأهل لنهائي كأس ولي العهد. وشكرًا لمن دعم وساند نجومه بالحضور”.

المعلق عيسى الحربين: “ديربي كعادته، قدم لنا مباراة سريعة وممتعة، روح العالمي طغت ونجومه سيطروا وسلطنوا.. فوز وتأهل مستحق”.

نجم النصر السابق علي كميخ: “غالب أحد نجوم المباراة وعودة مظفرة للنجم الكبير بعد مشوار مع الإصابة والتأهيل… زوران وكتيبة نجوم العالمي يستحقون الفوز أداء وروح وانضباط”.

عضو شرف الهلال موسى الموسى: “فترة التسجيل الشتوية فرصة لتعاقدات جيدة أجنبية ومحلية أجانب الهلال أقل من الطموح ولا يصنعون فرقًا، على دياز أيضًا مراجعة نفسه”.

الشاعر النصراوي فهد عافت: “رجع النصر “غالب” و الحمد لله.. كل نجوم النصر أضاءوا الليلة..، لكن سعادتنا بعودة غالب وبنجومية النجعي والدوسري فوز أكبر اللهم لك الحمد”.

الإعلامي القطري خالد جاسم: “مبروووك للعالمي… هاردلك الزعيم.. النصر إلى نهائي كأس سمو ولي عهد زوران راهن على طريقته وأثبت نجاحها وقاد الأصفر للنهائي”.

الأكثر مشاهدة