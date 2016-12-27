“المواطن” ترصد رد الفعل بعد فوز الاتحاد القاتل على الأهلي

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المواطن ـ محمد سلام

حقق الاتحاد فوزًا مثيرًا على الأهلي بنتيجة 3 ـ 2 في نصف نهائي كأس ولي العهد، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية أمام النصر الذي فاز بالأمس على الهلال 2 ـ 0.

وجاء فوز الاتحاد القاتل بعد الهدف الذي أحرزه فهد المولد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحجز لفريقه مقعدًا في المباراة النهائية، وترصد السطور التالية أبرز ما كُتب عقب نهاية اللقاء.

الناقد الرياضي محمد الدويش: “مباراة مثيرة عيبها أنها لاتقبل القسمة على اثنين… خطفها الفهد”.

نائب رئيس الأهلي السابق عبدالله البترجي: “شوط أول لم نقدم فيه شيئًا يذكر، نعود ونسيطر ونكون الأقرب ونفرط بخطأ قريب جدًا بآخر الدقائق لا تغفر هذه ياعقيل!! اما الهويش ولجنته فهذه عاداتهم.. وليس بجديدة عليهم هذه المهزلة وأتمنى أن تستوعب اللجنة الجديدة بالاتحاد القادم بأن مباريات الديربي تحتاج أجانب ع مستوى عالٍ وليس حكّام ترضية”.

نجم النصر السابق فهد الهريفي: “فريق مخصوم عليه ٣ نقاط، ويلعب بهذه الروح أكيد يصل للنهائي، وينافس على الدوري، أحدثك عن الاتحاد”.

الناقد الرياضي سعود الصرامي: “فهد المولد.. ليس لاعبًا اتحاديًّا. بل بطلًا. و رجلًا. بكل ما تعنيه الكلمة. يرفض الهزيمة. و يحرص على الفوز”.

المعلق الإماراتي عامر عبدالله: “الفيفا استفزت روح الاتحاد مبروك لكل نمر.. ديربي جدة ديربي مافيه رخا ديربي الشدة ما أروع ديربي الغربية.. هاردلك يالقلعة.. ومبروك يا عميد شوط بشوط والفاصلة ذكاء فهد”.

الناقد الرياضي علي الزهراني: “ديربي رائع، انتهت تفاصيله بفوز الاتحاد، مبروك يستاهلون وحظ أوفر للأهلي الذي يحتاج بعد خروجه إلى وقفة جادة مع أخطاء وهفوات دفاعاته ومحاوره”.

نجم الاتحاد السابق مناف أبو شقير: “وبالروح إن شاء الله الفوز مايروح مبرررروك من القلب للقلب لكل اتحاديّ ولكل نمر داخل الملعب أو خارجه.. وشكرررر خاص للجمهوررررر الحبيب”.