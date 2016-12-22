“المواطن” ترصد فرحة الأهلاويّة.. شخصية البطل عادت أمام الاتفاق

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المواطن ـ محمد سلام

أعرب منسوبو البيت الأهلاويّ عن سعادتهم بمستوى الأهلي في مباراته أمام الاتفاق، ضمن الجولة 14 من دوري جميل، والتي انتهت بفوز الراقي بنتيجة 4 ـ 1، وارتفاع رصيد الفريق إلى 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

وأكد الأهلاويّة أن شخصية البطل ظهرت أمام فارس الدهناء، وأن مستوى الفريق تحسن كثيرًا عن الفترة الماضية، مُطالبين باستمرار هذا المستوى في الفترة المقبلة حتى تتواصل البطولات الأهلاوية التي تحققت في الموسم الماضي.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التغريدات التي كتبها عشاق الفريق الأهلاوي عقب نهاية اللقاء، حيث قال تميم آل ثاني، مدير الكرة في نادي أم صلال القطري، وعضو شرف الأهلي: “ألف مبروك للملكي بداية موفقه في القسم الثاني وفالكم الدوري إن شاء الله، ونتمنى من الجماهير مؤازرة الفريق والحضور بقوة في باقي المباريات”.

وغرّد رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري: “مبروك للجماهير الوفية المستوى والنتيجة، مبروك لنجوم الكيان الغالي على العطاء الجميل والحضور الأجمل”.

وذكر نائب رئيس الأهلي السابق عبدالله البترجي: “حضرت شخصية البطل بالمباراة، وهذا ما كنا نحتاجه. ألف مبروك ومزيدًا من الانتصارات بإذن الله”.

فيما غرّد الإعلاني علي الزهراني: “مبروك للأهلي، فوز عريض وبرباعية جاءت كتأكيد من نجومه على أهمية الحفاظ على ألقابهم، هاردلك فارس الدهناء وبالتوفيق في الجولات القادمة”.