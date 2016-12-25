“المواطن” ترصد معالم وروعة أجواء جزيرة “كُدُمبل” في قحمة عسير

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المواطن-سعيد مشهور-أبها

زارت عدسة صحيفة “المواطن” جزيرة جبل كُدُمبل، وهي جزيرة سعودية تقع في البحر الأحمر وتتبع مركز القحمة الذي يتبع منطقة عسير، جنوب غربي السعودية، وتعتبر موقع جذب سياحي للكثير من الزوار.

بداية الرحلة:

تنطلق رحلة الوصول إلى الجزيرة بالوصول إلى مرفأ شاطئ مركز القحمة، والاتفاق مع مُلّاك القوارب، وإنهاء الإجراءات الأمنية والتصاريح من قبل مركز حرس الحدود لتأمين سلامة الجميع، وذلك بعد التأكُّد من حالة الطقس والتصاريح، ثم التوجُّه إلى القوارب في رحلةٍ بحريةٍ ممتعة إلى جزيرة جبل كُدُمبل، حيث تستغرق الرحلة ما يقارب 40 دقيقة.

خصوصية سعودية:

“المواطن” التقت “أبو محمد”، أحد مُلّاك القوارب، وهو شاب سعودي، حيث قال: “تعتبر الجزيرة من الجُزر الجميلة التي يقصدها الكثير من الزوار على مدار العام، وخصوصًا في فصل الشتاء، وأجرة الساعة للقارب تتراوح ما بين 150 ريال إلى 200 ريال، ونحن نعمل على مدار الأسبوع، ولكن كثافة الزوار تكون يومي الجمعة والسبت، وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا والتجوُّل في الجزيرة ما يقارب 3 ساعات”.

ورصدت “المواطن“، في أثناء الرحلة البحرية للوصول إلى الجزيرة، انتشار سفن صيد الأسماك بأحجامها المختلفة، وجمال أمواج البحر، لنصل إلى الجزيرة التي تحوي شاطئء يقع بطرفة جبل كُدُمبل بارتفاعه الشاهق، حيث يمكن الوصول إلى قمة الجبل عن طريق دَرَج يبلغ عدد درجاته ما يقارب 460 درجًا، ويتميز الجبل بإطلالةٍ ساحرة على البحر، ومشاهدة الجزيرة من جميع اتجاهاتها، ومشاهدة جبل صغير في طرف الجزيرة مغمور بالمياه من جميع الاتجاهات ويسمى جبل (الميفا) الذي يُظهِر جليًا تأثير عوامل التعرية عليه، كما يشاهد كثافة الطيور المهاجرة المختلفة.

هواة الصيد:

تعتبر الجزيرة مقصدًا مهمًا لهواة صيد الصقور، إذ إن الصقور المهاجرة تمر عبرها، ويوجد بالجزيرة مقبرة تحوي ما يقارب 12 قبرًا، فيما تفتقد للخدمات العامة، إذ يتعيَّن على القادم إليها اصطحاب ما يحتاجه من مؤونة.

وقام فريق هايكنج السعودية، وبمشاركة ما يقارب 40 شخصًا، بزيارة الجزيرة ورفع العلم السعودي بقمّتها ضمن خطّتهم لاستكشاف الأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية، ونشر ثقافة أهمية الرياضة، وغرس قيم حب الوطن، والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة.











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