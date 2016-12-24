“المواطن” تكشف حقيقة رسالة خيوط النياط

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المواطن – وليد الفهمي – جدة

على الرغم من انتشار بعض الشائعات الطبية التي لم تجد حتى الآن من يوقفها كحسابٍ رسمي مثل وزارة الصحة ونحوه، والتي وجدت تفاعلًا واسعًا دون أي مستندٍ طبي أو نحوه، وإنما كلمات مؤثرة وُجِدت مُرفقة بصورة.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير، بشتى واختلاف تلك المواقع، مع رسالةٍ تتحدّث عمّا يسمى خيوط النياط التي توجد بالقلب، حيث حملت الرسالة أن تلك الخيوط تتمزّق وتتجلّط بالدم بسبب انكسار الخواطر ونحوه.

إلّا أن صالح الغامدي رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، بمستشفي الدكتور غسان فرعون، بجدة، أوضح، في تصريحٍ خاص لـ “المواطن” أن تلك الرسالة أو المعلومات المتداولة لا صحة لها.

وأوضح الغامدي أن الخيوط تربط الصمام بعضلة القلب لتمنعه من اﻻرتخاء، وأضاف أنه في حالاتٍ نادرة قد يُقطَع أحدها ليس بسبب التوتر، وإنما بسبب التهاب بكتيري أو ضعف خلقي ممّا يسبِّب ارتخاء وارتجاع شديد في الصمام.