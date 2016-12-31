“المواطن” تنفرد بمعلومات عن قرية عسير في مهرجان الجنادرية

المواطن- سعيد مشهور- الرياض

حصلت صحيفة “المواطن” على معلومات خاصة عما تحويه قرية عسير في مهرجان الجنادرية لهذا العام، حيث تم تجديد المسرح والمعرض المصاحب بالكامل بعد أن كان مقتصرًا، في السابق، على المشاركة في الدوائر الحكومية، أما هذا العام وبتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، ورؤية لهذا العام ، فقد تم إعطاء الفرصة للحرفيين والأسر المنتجة، و سيكونون في المعرض المصاحب من أجل ضخ الدماء الشابة في القرية.

وستضم القرية متحف محافظة بيشة، ومتحف محافظة بلقرن الذي سيقع في قصر دار الحجر.

و ستقدم ثلاث فرق اللوان العروض الشعبية التي تمثل تراث منطقة عسير، وهي: فرقة عسير، وفرقة رجال ألمع، وفرقة بيارق الحجر، حيث تعتبر المشاركة الأولى لها في مهرجان الجنادرية.