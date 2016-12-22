المواطن يترقب بشغف الإعلان عن ميزانية المملكة 2017

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المواطن – الرياض

يترقب المواطن السعودي بشغف الإعلان عن ميزانية المملكة 2017 والتي من المقرر أن يعلن عنها مجلس الوزراء بعد قليل.

دقائق من الانتظار يتابع خلالها المواطن السعودي وسائل الإعلام باختلاف أنواعها المرئية والمطبوعة والإلكترونية لمعرفة المزيد والجديد عن الميزانية الجديدة.

ومن المقرر بمشيئة الله أن يعقد مؤتمرًا صحفيًّا، بعد إعلان الميزانية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيلها ، والتي تشير التوقعات إلى تضمنها إجراءات جديدة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تتضمن الميزانية الجديدة الإعلان عن خطة ممتدة لعدة سنوات قادمة، تقوم على استمرار الإجراءات والسياسات المالية التي تم اعتمادها أخيرًا، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث تعطي رؤية مستقبلية واضحة وشفافة لاقتصاد المملكة.