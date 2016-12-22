النصر يزف نبأ سار لجماهيره !

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المواطن ـ محمد سلام

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنهاءه ملف قضية “خوان أوزفالدو” أحد مساعدي مدرب الفريق السابق “فرانشيسكو ماتورانا”، بالإضافة إلى إنهاء قضية جورج الاركون أحد مساعدي المدرب “كانيدا”.

وقال حساب النصر على تويتر: “أغلقت إدارة النصر بشكل نهائي ملف قضية خوان اوزفالدوا احد مساعدي المدرب ماتورانا . والتي كانت أحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا”.

وتابع: “كما أغلقت إدارة النصر ايضاً وبشكل نهائي قضية جورج الأركون أحد مساعدي المدرب كانيدا . والتي كانت أحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا”.