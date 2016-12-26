النهاية تقترب لـ”يوتيوبي” حاول إثارة الرأي وادعى قدرته الخارقة

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المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

علمت “المواطن” أن الجهات المعنية وجهت بالقبض على أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له مساء يوم الجمعة الماضي، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الشهرة.

وبينت المصادر أن التوجيه جاء بعد أن حضر المذكور إلى منازل عدد من المواطنين المتضررين من نشوب حريق في منازلهم الواقعة بحي السلامة بمركز حلي بمحافظة القنفذة، بعدما أكدت التقارير الخاصة من الجهات الأمنية أن الحرائق بدون فاعل، حيث ادعى أن لديه القدرة الخارقة في معرفة المتسبب في نشوب تلك الحرائق.

وبعدها وثق المذكور فيديو له يتجاوز 31 دقيقة، كما وثق أيضًا استدراج ابن أحد المواطنين المتضررين وتحدث معه وهو من قام بتلك الحرائق، ثم رفع الفيديو ونشره في إحدى قنوات موقع الفيديو العالمي يوتيوب.

وأشارت المصادر إلى أن ما قام المذكور هو إثارة للرأي.

يشار الى أن”المواطن” قد تناولت القصة في خبر بعنوان ” قصّة مأساوية.. حريق يُشرّد 6 أسر بحلي من منازلهم والسبب مجهول” للزميل حسان الصالحي، بعدما تسبب حادث مأساوي في تعاطف الكثير من قِبل شرائح المجتمع، بعد نشوب عدد كبير من الحرائق التي شهدتها محافظة القنفذة، وتحديدًا بلدة السلامة بحلي؛ حيث التهمت النيران منازل 6 أسر.

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