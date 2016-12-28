الهلال الأحمر يسعف 24 حالةً في ديربي جدة

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المواطن – عبدالله النخالي – جدة

انطلاقًا من حرص الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، على توفير خدمات إسعافية تزامنًا مع الأحداث الرياضيّة، شاركت هيئة الهلال الأحمر السعوديّ بمحافظة جدة خلال لقاء نادي الأهلي ونادي الاتحاد ضمن نهائي كأس ولي العهد ب(12) فرقة إسعافية و(25) متطوعًا لمباشرة أي حالات مرضية أو إصابات أثناء المباراة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمحافظة جدة، عبد الله أبوزيد، لـ”المواطن” أن الفرق الإسعافية باشرت 24 حالة، تم علاج 23 منها داخل نقاط التجمع بالملعب، ونقل حالة واحدة إلى مجمع الملك عبدالله الطبيّ بجدة.

وشاركت الهيئة بفريق عمل متكامل لتغطية هذا الحدث يرأسه مدير عام إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

وبعد انتهاء المباراة، تمركزت الفرق خارج الملعب، بالإضافة إلى تمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف طيبة وأبحر وذهبان والنعيم على الكباري والطرق المحيطة لملعب الجوهرة.

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