الوادعي يعود لسباق انتخابات اتحاد الكرة

الوادعي يعود لسباق انتخابات اتحاد الكرة

2016/12/29
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـمحمد سلام

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عن قبول استئناف أحمد الوادعي، ضد قرار الاتحاد السعوديّ لكرة القدم باستبعاده من انتخابات اتحاد الكرة.

وقرر إعادة الوادعي لقائمة المرشحين لمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعوديّ.

 


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