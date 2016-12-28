امرأة وأجنبيان ضمن أعضاء مجلس هيئة الترفيه

......

المواطن – الرياض

بعد أن وضعت الهيئة العامة للترفيه روزنامة أعمالها للعام 2017، أكملت العقد بالإعلان عن أعضاء مجلس إدارتها الجديد في دورته الأولى.

وتضمَّنت قائمة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: أحمد بن عقيل الخطيب “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه”، وماجد بن عبد الله القصبي “وزير التجارة والاستثمار”، وفهد بن محمد الجبير “أمين المنطقة الشرقية”، ومحمد بن عبد اللطيف جميل “رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل”، ولمى عبد العزيز السليمان “نائبة الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في جدة سابقًا”، وموسى بن عمران العمران “مدير عام شركة (المخابز الغربية) وعضو مجلس الإدارة المستقل في شركة (المراعي)”، وبندر بن محمد عسيري “رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”، وجو زيناس “الرئيس التنفيذي لشركة (ثينكويل)”، إضافة إلى جوناثان تيترو “نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات التشغيلية في شركة (سيرك دو سوليه)”.

كان الخطيب قد كشف، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، عن توجُّهات الهيئة العامة للترفيه في مشاركة المواطن المستفيد في بناء استراتيجيتها، وفتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه في المملكة، وذلك ضمن ورشة عمل متخصّصة أعدّتها هيئة الترفيه بعنوان (معًا نبني قطاع الترفيه) لأخذ مرئيات عينة من كل فئات المجتمع، ومشاركتهم الأفكار فيما يخص بناء قطاع الترفيه.

الأكثر مشاهدة