انتبه.. دراسة تؤكد أن الوزن الزائد يؤثر على الـDNA

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المواطن – الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة تخص مرضى السمنة أفادت أن اكتساب الوزن الزائد لن يغير الشكل فقط، ولكن سوف يؤثر أيضاً على الحمض النووي “DNA”.

وأوضح الباحثون من المركز الألماني لأبحاث السكري أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يؤدي إلى تغيرات جينية في ما يقرب من 200 موضع من الخلية الواحدة مع تأثيرات ضارة.

وأشار الباحثون إلى أن أسلوب حياتنا يؤثر بشكل مباشر على الجينات الموجودة في جسمنا، لافتين إلى أن هناك ملياراً ونصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن.

وقال الدكتور سيمون فاهل من وحدة الأبحاث الجزيئية في مركز علم الأوبئة (AME) في ألمانيا، إن زيادة الوزن لها عواقب سلبية وتؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ونظام التمثيل الغذائي.

وأكد الباحثون أن زيادة الوزن تسبب تغييرات كبيرة في الجينات المسؤولة عن التمثيل الغذائي الخاص بالدهون ووظائف الكلى والكبد في الجسم.

يذكر أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها إضافة إلى تجنب زيادة الوزن.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الأمريكي “Medical Xpress”، وذلك في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

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