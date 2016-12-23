انتشال جثة شخص بعد سقوط مركبته بكورنيش الدمام

......

المواطن_نوف العايد_ القطيف

توفي شخص في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بعد سقوط مركبته بكورنيش الدمام.

وتفصيلًا “قال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي لـ “المواطن” إن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا يفيد بتعرض أحد المركبات لحادث سقوط بالبحر، خلف مركز اللياقة بكورنيش الدمام إثرها تعرضها لحادث سير.

وأضاف: على الفور تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC، حيث تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع سقوط السيارة، وباشر الغواصون البدء في البحث عن المفقودين، واتضح بعد فتح أبواب السيارة داخل البحر وجود سائق السيارة فقط، وجرى انتشاله وتبين أنه قد فارق الحياة. وتم إحراج السيارة من البحر بواسطة الجهات ذات الاختصاص.