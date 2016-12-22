انطلاق امتحانات جامعة الإمام للتعليم عن بعد بمشاركة 4000 جندي مرابط

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المواطن – الرياض

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن موعد انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول الأحد المقبل ، والذي يصادف تاريخ 26 من شهر ربيع الأول ، الموافق 25 ديسمبر 2016 م ، في جميع مراكزها بالمملكة وخارجها البالغة 235 مركزًا للطلاب والطالبات.

وأكملت العمادة استعداداتها في استقبال الطلبة من الجنسين ، وجهزت أكثر من 10000 شخص من العاملين في خدمتهم ، بالإضافة إلى مساعدة 4000 جندي سعودي مرابط في الحد الجنوبي في أداء الامتحان، وأيضًا تمكين نزلاء السجون من الطلاب من إجراء الامتحانات عبر 14 مراكز حيث يبلغ عددهم أكثر من 1500 نزيل.

كما تم التنسيق خارجيًا في دول إندونيسيا وسريلانكا والنيجر لضمان تأدية 1300 طالب وطالبة امتحاناتهم هناك بيسر وسهولة وفق برنامج الانتساب المطور.

وسوف تجرى الامتحانات في التخصصات التالية : إدارة أعمال ، أصول الدين، الاقتصاد، الأنظمة، الفصل التحضيري، والمحاسبة، اللغة العربية، الشريعة.

وأهابت إدارة العمادة بالطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة ضرورة التقيد بمواعيد الامتحان الذي يستمر على مدى ثلاثة أسابيع ، مشيرة إلى أن من يتخلف بعذر قهري بإمكانه إعادة الامتحان أو يختبر أوقات الاختبارات التكميلية.

من جانبه، شدد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن سعد العامر على أهمية الالتزام في الحضور وفق المواعيد اليومية المحددة ، والتقيد بشروط الامتحان، وتعليمات الإداريين والمراقبين، والحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، ومدير جامعة الإمام الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل ، والهيئة الإدارية، والقائمين على برنامج الانتساب المطور على ما يقدمونه من تسهيلات ومتابعة مستمرة في سبيل الارتقاء بالإنسان داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن عمادة التعليم عن بعد بالجامعة مكنت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 610 من تأدية الاختبار وفق قدراتهم ، كما قامت من باب مسؤوليتها المجتمعية بتكليف المستفيدين من بعض الجمعيات الخيرية الحاصلين على شهادة البكالوريوس في عملية مراقبة الامتحانات، كما قامت العمادة بتفعيل مبادرة # نحن-معك لخدمة الطلاب وحل مشاكلهم داخل وخارج المملكة ، بحيث يتم استقبال المكالمة خلال دقيقتين ، وحلّها سريعاً في مدة أقصاها 20 دقيقة بعد عرضها على الجهة المعنية داخل الجامعة، كما لقيت الخدمات والتسهيلات المقدمة لأكثر من أربعة آلاف جندي سعودي يحمون تراب الوطن ويذودون عن حماه معنويات عالية في أوساط العسكريين .

ومن جانب آخر شكر مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام بالتعليم كإحدى استراتيجيات بناء ونهضة المملكة ، وخدمة الدين الإسلامي والشعوب من خلال نشر العلوم الشرعية والسنة النبوية المبنية على الاعتدال والوسطية ، سائلاً المولى أن يحفظ هذا الوطن ويديم الخير والأمن الامان.

كما أبدى “أبا الخيل” تفاؤله بتحقيق نتائج عالية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات “التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد” ، مطالباً الجميع بالحرص على رفع مستوى التحصيل العلمي لخدمة الأوطان الإسلامية بما فيها مملكتنا الغالية .