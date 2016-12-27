انطلاق معرض منتجون 4 الأكبر من نوعه للأسر المنتجة

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المواطن – الرياض

تشارك مبادرة تسعة أعشار التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4 ” كراعٍ رئيسي للمعرض، الذي تنظمه غرفة الرياض، ممثلة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. والذي ينطلق اليوم الثلاثاء ولمدة 7 أيام، ويعد الأكبر من نوعه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة تسعة أعشار في رعاية المعرض، ضمن جهودها لإيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة، عبر دعم نمو المشاريع المنزلية الناشئة والقائمة وتزويدها بالخدمات اللازمة للازدهار التجاري عبر مجموعة من البرامج والحلول من خلال منصة تسعة أعشار الإلكترونية.

يشار إلى أن مبادرة تسعة أعشار قد خصصت خدمة بمسمى “الوصول إلى السوق” عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة على الرابط (هنا)، وتوفر الخدمة منصة تجارة إلكترونية تمكن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع ، وغيرها من الخدمات، وتستهدف رواد الأعمال الذين يطمحون لتنمية أعمالهم وتجارتهم المبنيّة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

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