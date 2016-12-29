انفجار سحّابة غاز في مكة يصيب 11 شخصًا ويقتل آخر

......

المواطن – وليد الفهمي – مكة المكرمة

توفي عامل واحد وأصيب آخرون، في انفجار وقع في أحد مطابخ عمالة، بوادي ملكان بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة تلقى بلاغًا يفيد باندلاع حريق في مطبخ إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان على طريق غير المسلمين، وعند وصول وحدات الدفاع المدني، اتضح أن الحادث عبارة عن انفجار سحّابة غاز داخل مطبخ عمّال الشركة، نجم عنه إصابة 14 شخصًا بإصابات متفاوتة وحالة وفاة واحدة.

وأفاد الشريف أنه جرى نقل جميع الحالات للمستشفيات بالتنسيق مع الجهات الإسعافية، كما باشر فريق التحقيق أعماله حول مسببات الحادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

الأكثر مشاهدة