انهيارات في صفوف الانقلابيين مع تقدّم الجيش اليمني في #نهم

المواطن – نت
أكد الجيش الوطني في اليمن وقوع انهيارات في صفوف الميليشيا الانقلابية، وذلك بعد التقدُّم السريع الذي أحرزته وحدات الجيش المقاتلة في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري، وفقًا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة في نهم تواصل تقدُّمها في المعارك الدائرة منذ أيام في بلدات المديرية ضد الميليشيات المُتمركزة فيها.
كما أشار المصدر إلى أن الجيش بسط سيطرته على مواقع جديدة في المنطقة من بينها المواقع المحيطة بسد “العقران” المحاذي لقرية محلي، مبينًا أن الميليشيا تكبَّدت خسائر في الأرواح بينهم قيادات ميدانية قُتِلوا في غارات للتحالف العربي المساند لقوات الجيش.