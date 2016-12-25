انهيارات في صفوف الانقلابيين مع تقدّم الجيش اليمني في #نهم

انهيارات في صفوف الانقلابيين مع تقدّم الجيش اليمني في #نهم

2016/12/25
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن – نت

أكد الجيش الوطني في اليمن وقوع انهيارات في صفوف الميليشيا الانقلابية، وذلك بعد التقدُّم ‏السريع الذي أحرزته وحدات الجيش المقاتلة في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏
وأوضح مصدر عسكري، وفقًا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، أن قوات ‏الجيش والمقاومة في نهم تواصل تقدُّمها في المعارك الدائرة منذ أيام في بلدات المديرية ضد ‏الميليشيات المُتمركزة فيها.‏
كما أشار المصدر إلى أن الجيش بسط سيطرته على مواقع جديدة في المنطقة من بينها المواقع ‏المحيطة بسد “العقران” المحاذي لقرية محلي، مبينًا أن الميليشيا تكبَّدت خسائر في الأرواح بينهم قيادات ميدانية قُتِلوا في غارات للتحالف العربي المساند لقوات الجيش.‏


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