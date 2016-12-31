باختصار.. هؤلاء فريق عادل عزت للنهوض بالاتحاد السعودي

المواطن – الرياض

بعد فوز المرشّح عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط منافسة شرسة من المرشح الرئاسي سلمان المالك، ظهرت بعض الأسماء الجديدة في تشكيل الاتحاد، فيما استمرت أسماء أخرى.

وتقدم “المواطن” نبذة مختصرة عن كل عضو من الفريق، وأبرز تصريح له خلال الفترة الأخيرة.

خالد المقرن هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، ويرى أن الدور على الأندية أصبح أكبر بعد أن رفع الاتحاد الأسيوي نسبة أداء الأندية بالبطولة في تصنيف الاتحادات الأعضاء من 70% إلى 90%.

أما الدكتور عبد الله البرقان فكان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد، ويرى نفسه الأول على مستوى المملكة في فهم أنظمة الاحتراف، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على (تويتر) ردًا على أحد المغرّدين: “أخوي عبد الغني، بدون غرور في الاحتراف، أنا رقم واحد في المملكة حتى الآن”.

ومريح المريح هو رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، وعضو رابطة دوري المحترفين السعودي، وكانت أبرز تصريحاته: “أستغرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الباطن والنهضة حقهما بأثرٍ رجعي، وعدم منح العروبة، الذي أصبح ثالثًا، حقه في إعادة الملحق بأثرٍ رجعي”، حيث جاء ذلك تعليقًا منه على اعتماد صعود الباطن لدوري عبد اللطيف جميل، وبقاء النهضة في دوري الدرجة الأولى، واعتماد فريق الاتفاق بطلًا لدوري الدرجة الأولى للموسم 2015-2016.

وبالنسبة إلى حمد الصنيع، فكان واثقًا من الفوز قبل البدء في الانتخابات، وبحسب تصريحات إعلامية له، فإن أول تصريح له بعد الفوز كان: “نحتاج إلى دعواتكم”.

فيما أكد نزيه النصر أن عادل عزت هو الفائز قبل الانتخابات بـ 4 ساعات، حيث قال نائب رئيس نادي الخليج السابق: “انقلوا عنّي مباشرةً، كلها 4 ساعات، وسوف يكون الرئيس هو عادل عزت”.

وأخيرًا، رئيس نادي الشباب الأسبق طلال آل الشيخ، وهو ناقد في “أكشن يا دوري”، ورئيس لجنة الإعلام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان أبرز تصريح له هو: “درع دوري الدرجة الأولى سيذهب لمستحقّه بعد نهاية فترة الاستئناف وكذلك المكافأة، ولو ثبت تورّط أحد الأندية الأخرى في قضية المجزل، فأنا أثق بأن العقوبات ستشمله أسوة بجميع الأسماء التي شملها قرار لجنة الانضباط”.