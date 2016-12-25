باعشن: سنستعيد الـ3 نقاط بقوة القانون.. وهذه رسالتي للاتحاديين !

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المواطن ـمحمد سلام

أكد رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، ثقته في سلامة موقف العميد حيال قضية خصم 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري؛ بسبب عدم سداده لجزء من مستحقات محترفه السابق مانسو، مطالبا الجماهير الاتحادية بمواصلة الدعم والمساندة للفريق في مباراته الهامة المقبلة أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

وقال باعشن عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “جمهورنا الذهبي احبكم واحب الاتحاد مثلكم والله انا متأثر جدا جدا ويعلم الله بحالى، ولكن على الورق فقدنا ثلاث نقاط وهى خارج الملعب”.

وتابع: “كلى ثقه بنموركم لاستعادتها داخل الملعب. لن يهدا لنا بال حتى نستعيدها بقوة القانون. الى الجوهرة الثلاثاء لاكمال مسيرة العميد للبطولات”.