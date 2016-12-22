باعشن للاتحاديين: الثلاث نقاط محفوظة.. ننتظركم في الجوهرة

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المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، أن الفريق الاتحادي ينتظر مساندة جماهيره غدًا في ملعب الجوهرة، الذي سيستضيف مباراة الاتحاد والرائد ضمن الجولة 14 من دوري جميل، مُطالبًا جماهير العميد بعدم القلق تجاه القضية التي أثيرت مؤخرًا بسبب قرار لجنة الانضباط بالفيفا بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق ببطولة الدوري.

وأوضح باعشن أن النقاط الثلاث محفوظة، ولن يتم خصمها من رصيد الفريق.

وغرد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “جمهورنا الحبيب الثلاث نقاط بمشيئة الله محفوظة، الجوهرة فى انتظاركم لمساندة نموركم للحفاظ على الصدارة”.

جدير بالذكر، أن إدارة الاتحاد أكدت ثقتها في سلامة الإجراءات القانونية حيال قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو، والتي تسببت في قرار لجنة الانضباط بالفيفا بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق بالدوري.



