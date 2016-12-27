باعشن يُشيد بروح الاتحاد ويُعلن عن مفاجأة!

باعشن يُشيد بروح الاتحاد ويُعلن عن مفاجأة!

2016/12/27
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، أن روح اللاعبين كانت السبب الرئيسي في تحقيق الفريق للفوز على الأهلي 3 ـ 2 في نصف نهائي كأس ولي العهد، كاشفًا أنه وخلال الأيام المقبلة سيتم توقيع 3 عقود رعاية.

وقال باعشن، في تصريحات إعلامية،: “الروح التي ظهر بها لاعبونا اليوم أمام الأهلي لا يملكها سوى الاتحاد، وفصلنا قضية خصم النقاط عن اللاعبين”.

وتابع: “بإصرارنا حققنا الفوز وأشكر أبنائي النمور، ولو أجلس مدى حياتي ماراح أقدملهم نص اللي يقدمونه لنا.. أطمئن الجمهور على الثلاث نقاط المخصومة، والإدارة ستعمل مابوسعها لاستعادتها”.

وأنهى رئيس الاتحاد بقوله: “هناك ثلاثة عقود رعاية للفريق سيعلن عنها خلال الأيام القادمة”.

 


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