بالأسماء.. إعفاءات وتكليفات بصحة #جازان

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المواطن – جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي اليوم الخميس، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت إعفاء عدد من القياديين وتكليف آخرين بمواقعهم.

وعلمت “المواطن” أن القرارات تضمنت إعفاء وتكليف كل من:

1- إعفاء الدكتور عبدالإله حسين مذكور مباركي من إدارة مستشفى صامطة العام بناء على طلبه، مع التقدير لجهوده.

2- إعفاء بن جده مشهور من إدارة مستشفى جازان العام بناء على طلبه، مع التقدير لجهوده.

3- إعفاء عبدالرحمن دغريري من إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

4- إعفاء محمد بقال من إدارة شؤون الموظفين بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

5- إعفاء أحمد زميم من إدارة الخدمات العامة بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

6- تكليف صيدلي أول عبدالرحمن حسين فقيهي مديراً لمستشفى صامطة العام، وبمهمة إعداد مشروع قطاع التكامل الصحي الجنوبي بالمنطقة؛ لمدة عام إضافة لمهامه.

7- تكليف سامي يحيى مجرشي مديراً لمستشفى جازان العام؛ لمدة عام.

8- تكليف الأخصائي بندر محسن العامري مديراً لإدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية؛ لمدة عام، إضافة لمهامه.

9- تكليف علي مجلي مديراً لإدارة شؤون الموظفين بالمديرية، لمدة 6 أشهر.

10- تكليف إبراهيم هارب مديراً لإدارة الخدمات العامة بالمديرية، لمدة 6 أشهر.

11- تكليف محمد علي حكمي مديراً لإدارة التعاقد بالمديرية؛ لمدة 6 أشهر.

12- تشكيل المجالس الإدارية لمستشفيات صامطة العام، أبو عريش العام، صبيا العام، وفق الإجراءات المتبعة.

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