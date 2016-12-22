بالتزامن مع ميزانية ٢٠١٧ الإسكان تلزم البنوك بإقراض محدودي الدخل

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المواطن – الرياض

بدأت بشائر ميزانية ٢٠١٧ تلوح في الأفق بالرغم من عدم الإعلان عنها رسمياً وسط حالة من التفاؤل بين المواطنين والمختصين.

وتوقع المختصون مرحلة جديدة من العمل وفق معطيات ميزانية ٢٠١٧ التي سوف تتميز بقدر كبير من الشفافية والوضوح ووضع الصورة الكاملة أمام المواطن.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس أنها بصدد إبرام اتفاقية تلزم البنوك بتوفير القروض لذوي الدخول المنخفضة.

يذكر أن البنوك كانت لا تسمح بتحويل الأشخاص الذين تقل دخولهم عن خمسة آلاف ريال شهرياً، وستتيح هذه الخطوة الوصول إلى شريحة عريضة من المواطنين للاستفادة من التمويل العقاري.