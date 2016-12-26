بالصور.. أبرز علامات الأمان في العملة السعودية الجديدة

المواطن – الرياض
بالتزامن مع طرح العملة السعودية الجديدة بفئاتها المختلفة، التي تم إصدارها عبر الإصدار السادس مؤخرًا، نبَّهت مؤسسة النقد إلى عددٍ من علامات الأمان لتفادي التزوير والتزييف.
قالت مؤسسة النقد إنه بالنسبة للورقة النقدية من فئة الـ 500 ريال، فيظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والكعبة المشرفة، وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة، ولون الورقة: أزرق/قياس الورقة: 166 x 744 ملم.
وبخصوص الورقة النقدية من فئة الـ 50 ريال، فيظهر على وجه الورقة صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسجد قبة الصخرة، وعلى الظهر منظر للمسجد الأقصى بالقدس الشريف، ولون الورقة: أخضر/قياس الورقة: 155 x 700 ملم
كما أكدت مؤسسة النقد العربي “ساما” أن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حاليًا -بجميع فئاتها- بصفتها عملة رسمية للدولة، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.