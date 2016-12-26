بالصور.. أمانة #الطائف تزيل البسطات العشوائية أمام الأسواق التجارية

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المواطن- أحمد المسعود – الطائف

أزالت أمانة محافظة الطائف، بمشاركة قوة الضبط الميداني، في شارع أبو بكر، البسطات العشوائية للباعة المتجوّلين التي تشوّه المنظر العام من أمام الأسواق العامة للمحال التجارية.

وعملت أمانة الطائف، خلال الأيام الماضية، بمشاركة قوة الضبط الميداني، على تحسين وتنظيف المساحات الواسعة من أمام المحال التجارية بإزالة الباعة المتجوّلين، ومصادرة ممتلكاتهم بعد مخالفتهم للأنظمة العامة، وتضييقهم للطرقات والممرّات الخاصة بالمشاة، وبيعهم لسلعٍ متردّية الجودة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

فيما طالبت أمانة الطائف الباعة المتجوّلين بعدم مخالفة الأنظمة، حيث سيتم إزالة أي شوائب قد تعيق العمل الميداني، أو تشوِّه المنظر العام الذي يعمل موظّفو أمانة محافظة الطائف على تحسينه بالشكل المطلوب وبما يليق بالمظهر العام.





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