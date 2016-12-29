بالصور.. أهالي الهلالية يحتفون بمحافظ البكيرية في القرية الشعبية

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المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

احتفى أهالي مركز الهلالية التابع لمحافظة البكيرية، مساء أمس الأربعاء، بمحافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة بالقرية الشعبية بالمركز، وذلك بضيافة الشيخ عبد الله بن إبراهيم العواد.

وكان في استقبال “الخليفة” رئيس مركز الهلالية عواد بن إبراهيم العواد، والشيخ عبد الرحمن بن عواد العواد، والأستاذ عبد الله العواد، والأستاذ إبراهيم بن محمد المنيف، وعدد من المسؤولين وأهالي مركز الهلالية.

ورحب الأهالي بمحافظ البكيرية، شاكرين له حضوره وتشريفه، مثمنين اختيار سمو أمير القصيم الموفق في تعيينه محافظاً للبكيرية، ثم نقل الشيخ عبد الله العواد شكر أبناء الهلالية للدور الكبير الذي يقوم به المحافظ في خدمة المحافظة ومراكزها التابعة.

كما أكّد رئيس مركز الهلالية عواد العواد: أن الأهالي سعداء بتشريف المحافظ في هذه المناسبة، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع المحافظ فيما يحقق توجيهات سمو أمير القصيم في خدمة المواطنين والمقيمين، متمنياً أن ينعكس ذلك على المحافظة ومراكزها بالتطور والتقدم في كافة المجالات.

وبعد ذلك قام “الخليفة” والحضور بجولة على قرية الهلالية الشعبية اطلعوا من خلالها على ما تحويه القرية من جلسات شعبية ومقتنيات تراثية، مشيداً “الخليفة” بالقرية الشعبية، مطالباً بالرفع لهيئة السياحة والتراث الوطني لاعتمادها كمعلم سياحي تراثي، ثم شرّف محافظ البكيرية والحضور مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

ي ختام الزيارة قال محافظ البكيرية: سعدت وتشرفت هذا المساء باللقاء بأهالي مركز الهلالية شاكراً مقدراً جهودهم في إقامتهم لهذه المناسبة.

ووجه “الخليفة” الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود -أمير منطقة القصيم- على دعمه وتوجيهاته الكريمة الدائمة لكل ما من شأنه رفعة هذه المحافظة وأبنائها، مشيراً إلى أن زيارته للهلالية تأتي لتقديم ما يخدم هذه المحافظة وأهاليها والمراكز التابعة لها في جميع المجالات، لافتاً إلى أن ما لمسه من المسؤولين والأهالي في هذه المحافظة ومراكزها من تعاون وتجاوب وحرص على التطوير سيسهم بإذن الله في تحقيق ما نتطلع إليه وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع لسماع الاقتراحات وتبادل الآراء الإيجابية والأفكار البناءة التي تخدم بإذن الله هذه المحافظة ومراكزها التابعة.

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